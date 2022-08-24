У Нью-Йорку з’явилося перехрестя «Український шлях»

Перехрестя в Брайтон-Біч у Нью-Йорку офіційно перейменували на «Український шлях». Про це повідомила амбасадорка України в США Оксана Маркарова.

Так, перехрестя Брайтон авеню і Коні авеню у Нью-Йорку відтепер називається «Український шлях». Маркарова подякувала усім, хто запропонував ідею щодо перейменування та довів справу до кінця.

«Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за незалежність і кожен внесок важливий! А деякі, як перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way, яке успішно завершилось сьогодні в День незалежності ще й надзвичайно символічний!», – написала вона.

Нагадаємо, відповідну пропозицію влада Нью-Йорка схвалила ще 14 липня.

Зазначимо, що район Брайтон-Біч у Брукліні відомий великими спільнотами росіян та вихідцями із колишнього СРСР. Його навіть називають Маленькою Одесою.

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