ОСТАННІ НОВИНИ

росіяни вдарили по Миргороду. Доповнено

Наталя Дуляба

|

24 серпня, у День Незалежності України, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миргороду, що на Полтавщині. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telegram.

«Чотири “прильоти” по інфраструктурі Миргорода. Загиблих та поранених немає», – написав він.

Дмитро Лунін закликав мешканців Полтавщини не нехтувати повітряними тривогами і йти в укриття.

Згодом у 831 бригаді тактичної авіації повідомили, що груповий ракетний удар прийшовся на військову інфраструктуру Миргорода. російські окупанти застосували ракети «повітря-поверхня», ймовірно Х-22.

На уражених об’єктах спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, медики та всі інші спецслужби.

Зазначимо, що станом на 12:15 год. у Полтавській області знову оголосили повітряну тривогу.

Станом на 12:37 год. повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім західних.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал