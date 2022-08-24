росіяни вдарили по Миргороду. Доповнено

24 серпня, у День Незалежності України, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миргороду, що на Полтавщині. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telegram.

«Чотири “прильоти” по інфраструктурі Миргорода. Загиблих та поранених немає», – написав він.

Дмитро Лунін закликав мешканців Полтавщини не нехтувати повітряними тривогами і йти в укриття.

Згодом у 831 бригаді тактичної авіації повідомили, що груповий ракетний удар прийшовся на військову інфраструктуру Миргорода. російські окупанти застосували ракети «повітря-поверхня», ймовірно Х-22.

На уражених об’єктах спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, медики та всі інші спецслужби.

Зазначимо, що станом на 12:15 год. у Полтавській області знову оголосили повітряну тривогу.

Станом на 12:37 год. повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім західних.

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