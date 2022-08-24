Найгірший сценарій війни вже позаду, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна уже перетнула межу, коли можна було очікувати «найгірший сценарій» розвитку війни з Росією. Як пише Українська правда, про це Резнікова заявив в інтерв’ю CNN

Відповідаючи на запитання, чи заходить російсько-українська війна в глухий кут, міністр сказав, що «найгірший сценарій» подій в Україні уже позаду.

Резніков вважає, що Україна стоїть на порозі «нового етапу» війни, тому що починає контрнаступ в іншому напрямку.

«Ми перебуваємо на стадії стабілізації на полі бою за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми утворили там багато хороших засобів стримування», – заявив міністр оборони.

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