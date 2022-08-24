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На Запоріжжі підірвали авто з гауляйтером

Наталя Дуляба

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У Запорізькій області підірвали автомобіль Івана Сушка, «очільника» тимчасово захопленого російськими військами селища Михайлівка, внаслідок чого він загинув. Про це пише Укрінформ.

Спочатку інформація про підрив гауляйтера Сушка з’явилась у пабліках загарбників, втім згодом її підтвердили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Відомо, що у середу, 24 серпня, внаслідок умисного підриву авто загинув «голова військової цивільної адміністрації селища Михайлівка» Іван Сушко.

За попередніми даними, під сидіння його авто заклали вибухівку. Колаборанта госпіталізували до лікарні, де він помер.

Зазначимо, що в 2015 році Іван Сушко балотувався у депутати до Михайлівської селищної ради від партії «Опозиційний блок».

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