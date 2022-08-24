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МЗС України вимагає Спеціального трибуналу щодо злочинів РФ

Анастасія Диняк

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Міністерство закордонних справ звернулося з закликом до світу створити спеціальний трибунал щодо злочинів Росії на території України. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Так, МЗС України звернулося до західних партнерів з проханням про підтримку. Зокрема країни закликають запровадити повне нафтове та газове ембарго, розширити секторальні та персональні санкції проти РФ, її громадян та державних підприємств. Також Росію вимагають повністю відрізати від західної банківської системи.

«Ми закликаємо всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо  злочину агресії проти України. Разом ми повинні докласти зусиль до того, щоб режим Путіна втратив увесь свій вплив у світі та здатність вести загарбницькі війни проти суверенних держав», – йдеться у повідомленні.

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