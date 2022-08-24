Борис Джонсон прибув до Києва

В День Незалежності України до Києва прибув Борис Джонсон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, у середу, 24 серпня, Джонсон прибув до столиці України та встиг прогулятися по Хрещатику, де наразі проходить виставка згорілої техніки РФ.

Також Джонсон оголосив про черговий пакет підтримки, який включатиме безпілотні системи спостереження та ракетні системи для українських військових.

«Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Саме тому я сьогодні перебуваю в Києві. Саме тому Велика Британія й надалі залишатиметься з нашими українськими друзями. Я вірю, що Україна може і переможе в цій війні», – зазначив він.