Волонтери закликають допомгти із виготовленням сухпайків для захисників

Волинські волонтери виготовляють сухпайки для військових і закликаються всіх небайдужих допомогти їм в цій ініціативі.

Виготовляти «Волинські сухпайки» почали ще із 2014 року, а з 24 лютого цього року цей процес активізували. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтери встигли виготовити і передати на фронт близько 18,5 тисяч сухпайків – коробок із збалансованою їжею для військових, яку можна швидко приготувати або ж споживати без приготування.

Керівниця проєкту Мирослава Козань розповіла, що до ініціативи долучаються багато охочих людей, які фізично та фінансово надають підтримку. Небайдужі привозять всі необхідні інгредієнти, а волонтери фасують все це на місці в окремі пакунки.

«До кожного пакунка обов’язково кладуть підставку для вогню, сухий спирт, що горить без диму і не видає позицій, а також спеціально оброблені сірники і таблетки для знезараження води. Кладемо м’ясну і рибну консерви, мівіну чи кашу або картопляне пюре (це залежить від того, що маємо в той чи інший день) набір сухофруктів, галети, супчик швидкого приготування, цукор, каву та чаї», – розповідає Мирослава Козань.

До боксу також входять батончики із сухофруктів. До прикладу, волонтер «Волинського сухпайка» Віктор Ружевич щотижня привозить батончики, які робить його родина. Завдяки винятковій поживності їх охрестили енергетичними бомбочками.

«Батончик має дев’ять складових. Все це необхідно для укріплення імунної системи, для відновлення сил, збагачення організму калієм та магнієм», – пояснює Віктор Ружевич.

За день виготовляють від 100 до 500 сухпайків. Їх кількість залежить від того чи достатньо інгредієнтів та залучених людей.

Волонтери розповідають, що поки з роботою справляються, вигадують нові рецепти смаколиків. Однак запаси продуктів закінчуються, тому закликають всіх небайдужих підтримати проєкт.

Картка ПриватБанку для допомоги:

4149 4390 1662 2601

Отримувач – Козань Мирослава