В Україні жертвами росіян стали майже 1100 дітей

Станом на ранок вівторка, 23 серпня, російські військові вбили 374 дитини в Україні, ще щонайменше 723 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.

У Львові померла 15-річна дівчинка з Торецька. Дитина зазнала тяжких поранень під час російського обстрілу.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 328 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 289 з них зруйнований повністю.