ОСТАННІ НОВИНИ

В Естонії суд покарав чоловіка за осквернення прапора України

Анастасія Диняк

|

Естонський суд засудив до трьох місяців ув’язнення чоловіка, який осквернив український прапор, однак згодом покарання змінили. Про це пише суспільний мовник Естонії (ERR).

Так, 16 серпня Олександр Ханнінен наступив на державний прапор України та витер об стяг ноги. Це вдалося зняти на відео. Естонський суд визнав чоловіка винним, адже на записі все чітко винно.

Чоловік також підтвердив свій злочин та наголосив, що відчуває задоволення, коли під ногами прапор «цих» людей. Ханнінен не визнавав провину та доводив, що це був не прапор України, а шматок полотнини, схожий на стяг. Проте він змінив свою позицію до судового засідання: визнав провину та зазначив, що шкодує за скоєне.

Естонський суд засудив Ханнінена до трьох місяців ув’язнення, однак покарання замінили на 510 годин громадських робіт, які мають бути відбуті протягом двох років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал