В Естонії суд покарав чоловіка за осквернення прапора України

Естонський суд засудив до трьох місяців ув’язнення чоловіка, який осквернив український прапор, однак згодом покарання змінили. Про це пише суспільний мовник Естонії (ERR).

Так, 16 серпня Олександр Ханнінен наступив на державний прапор України та витер об стяг ноги. Це вдалося зняти на відео. Естонський суд визнав чоловіка винним, адже на записі все чітко винно.

Чоловік також підтвердив свій злочин та наголосив, що відчуває задоволення, коли під ногами прапор «цих» людей. Ханнінен не визнавав провину та доводив, що це був не прапор України, а шматок полотнини, схожий на стяг. Проте він змінив свою позицію до судового засідання: визнав провину та зазначив, що шкодує за скоєне.

Естонський суд засудив Ханнінена до трьох місяців ув’язнення, однак покарання замінили на 510 годин громадських робіт, які мають бути відбуті протягом двох років.