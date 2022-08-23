Український прапор знову замайорить у Херсоні, Лисичанську і в Криму, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Державного прапора України, заявив, що синьо-жовтий стяг обов’язково замайорить на усіх територіях, які тимчасово окупувала росія. Про це йдеться на сайті глави держави.

Так, 23 серпня на території Національного музею історії України у Другій світовій війні у Києві урочисто підняли Державний прапор.

«Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо й ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужих кольорів на своїй землі й у своєму небі. І завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг», – наголосив Володимир Зеленський.

Він відзначив, що український прапор пройшов і побачив низку історичних подій, а також оберігав наших воїнів із 2014 року, які звільняли Донбас від російських окупантів. Так само синьо-жовтий стяг є на броні й біля сердець ЗСУ зараз, коли вони героїчно протистоять повномасштабному вторгненню рф.

«Він був свідком народження світового шедевра й наживо чув, куди має йти «русскій воєнний корабль». Зараз – кожен на своєму місці: наш прапор повернувся на острів Зміїний, а крейсер «Москва» пішов заданим курсом», – сказав президент.

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що український прапор неодмінно замайорить знову над усіма територіями, які наразі окупували російські війська: від Херсона до Криму, від Мелітополя до Луганська.

«Синьо-жовтий буде і в Криму. В Ялті, у Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі. Український і кримськотатарський прапори. І хоч би як хтось намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов’язані з Кримом», – додав глава держави.

Під час урочистостей присутні українці хвилиною мовчання вшанували всіх героїв, які поклали своє життя за синьо-жовтий стяг.

Додамо, що сьогодні, 23 серпня 2022 року, у День Державного прапора, минає 181 день, як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню росії. Про актуальну ситуацію на фронтах читайте за цим посиланням.

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Фото: Офіс президента