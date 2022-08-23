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У Львові лікують жінку, яка мало не загинула через вибух російської ракети

Ірина Марчук

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Львівська медики лікують 40-річну жінку з Бахмута, що на Донеччині, яку засипало землею. Її дістали із 5-ти метрового провалу, що утворився від вибуху російської ракети. Про це йдеться на сторінці Першого медоб’єднання Львова у Facebook.

Медики розповідають, що це сталось у липні цього року в Бахмуті. Того дня 40-річна Оксана з чоловіком повертались додому від подруги. Останнє, що пригадує жінка це дзвін у вухах, різкий біль в руці та важкість землі, котра, мало не поховала її заживо.

Поранену жінку спершу доправили до Дніпра. Туди Оксана потрапила з уламковими пораненнями правої легені, печінки, обширними ранами лівого плеча, відкритими переломами обох ніг та правої руки. Пацієнтка провела в реанімації 11 днів.

Коли стан жінки дещо стабілізувався, її евакуаційним потягом  доправили до Львова у Лікарню Святого Пантелеймона.

У відділенні травматології та ортопедії Центру жінці доліковують травми живота, рук та ніг. Медики боряться за її розтрощену кінцівку та намагаються врятувати ліву ногу від ампутації. З пацієнткою також працюють реабілітологи та психотерапевти.

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Фото: ТМО

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