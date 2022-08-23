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Партизани на тимчасово окупованих територіях привітали українців із Днем прапора

Наталя Дуляба

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Партизани на тимчасово окупованих територіях України привітали українців із Днем державного прапора, розклеївши патріотичні листівки й намалювавши на вулицях синьо-жовті герби. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

Рух «Народний спротив України» розклеїв листівки у Таврійську, Каховці, Новій Каховці, Енергодарі, Токмаку та Бердянську. На них зображений прапор України і написано: «Під ним ми здобули незалежність, під ним й знищимо рашизм!».

Крім таких листівок, партизани намалювали на вулицях герб України, а подекуди біля будинків з’явились синьо-жовті стрічки і прапори.

Нагадаємо, українські партизани на тимчасово захоплених росією територіях неодноразово передавали «вітання» окупантам, зокрема й розклеюючи листівки-попередження.

Наприкінці липня вулиці Херсона рясно вкрились посланнями про те, що ЗСУ вже скоро візьмуться за деокупацію міста, тож радили загарбникам забиратися геть, поки ще не пізно.

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