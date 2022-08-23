Канада готує нові санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна готується оголосити РФ про нові санкції. Про це пише Радіо Свобода.

Так, Трюдо зробив відповідну заяву під час саміту «Кримської платформи». За його словами, Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1 750 людей та організацій Росії і Білорусі.

«Ми оголосимо про нові санкції ще щодо 62 осіб і також одному підприємству оборонного сектору, яке бере участь у російській війні проти України», – додав посадовець.

Прем’єр-міністр також наголосив, що західні партнери занепокоєні інфляцією, енергетичною та продовольчою кризою, які є наслідками війни в Україні.

«Ми не повинні звикати до цієї війни і цього жаху. Ми повинні бути пліч-о-пліч з нашими українськими друзями», – сказав він.