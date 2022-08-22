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З Одеських портів вийшли ще два судна з зерном

Ольга Денисяка

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Зранку 22 серпня з портів Одеської області  «зерновим коридором» вийшли ще два судна з українським зерном. Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини у Твіттері.

У міністерстві розповіли, що відвантаження зерна в українських портах триває в плановому режимі.

«Відвантаження зерна в українських портах триває в плановому режимі під контролем Спільного координаційного центру. Станом на ранок з українських портів вийшли на відправку ще 2 судна», – йдеться в повідомлені.

Зазначимо, як повідомило Міністерство інфраструктури України, за перші 20 днів з початку роботи «Зернового коридору» з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких сукупно 670 тисяч тонн агропродукції. Також зайшло під завантаження 18 суден, також на розгляді знаходиться близько 40 заявок на захід до портів.


Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.

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