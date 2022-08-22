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У Львові жінка випала з вікна готелю

Анастасія Диняк

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У Шевченківському районі Львова з вікна випала жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці. Про це повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич.

Так, у понеділок, 22 серпня, близько 21:30 год. з вікна багатоповерхівки випала жінка. За даними очевидців, вона випала з вікна восьмого поверху готелю «Львів», що на проспекті В’ячеслава Чорновола.

Унаслідок отриманих травм жінка загинула на місці. На місці працює поліція та медики.

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Фото: Варта-1

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