На Кіровоградщині знайшли мертвим очільника обласного управління СБУ

Правоохоронці взялися розслідувати обставини раптової смерті керівника управління СБУ у Кіровоградській області. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

За даними слідства, смерть глави спецслужби Кіровоградської області настала у суботу ввечері, 20 серпня, близько 22:25 год. у його власній квартирі. Наразі відомо, що дружина підполковника почула звук пострілу і виявила в одній з кімнат тіло свого чоловіка з вогнепальним пораненням.

Як відомо, СБУ у Кіровоградській області очолював Олександр Наконечний. Цю посаду він обіймав із початку 2021 року.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини загибелі військовослужбовця.

Додамо, що до того, як очолити СБУ на Кіровоградщині, Олександр Наконечний працював у відділі боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Київському управлінні.

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