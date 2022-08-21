ОСТАННІ НОВИНИ

На Кіровоградщині знайшли мертвим очільника обласного управління СБУ

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці взялися розслідувати обставини раптової смерті керівника управління СБУ у Кіровоградській області. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

За даними слідства, смерть глави спецслужби Кіровоградської області настала у суботу ввечері, 20 серпня, близько 22:25 год. у його власній квартирі. Наразі відомо, що дружина підполковника почула звук пострілу і виявила в одній з кімнат тіло свого чоловіка з вогнепальним пораненням.

Як відомо, СБУ у Кіровоградській області очолював Олександр Наконечний. Цю посаду він обіймав із початку 2021 року.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини загибелі військовослужбовця.

Додамо, що до того, як очолити СБУ на Кіровоградщині, Олександр Наконечний працював у відділі боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Київському управлінні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал