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Хакери зламали росТБ у Криму

Наталя Дуляба

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Українські хакери втрутились у трансляцію пропагандистського російського телебачення у Криму й увімкнули ролик про те, що півострів – це Україна. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram.

Як видно з опублікованого відео, замість пропагандистського контенту по «Першому каналу» увімкнули ролик про український Крим. Він розпочався мінізверненням Володимира Зеленського: «Хай кожен із російських посадовців, хто захопив дорогоцінну землю у Криму, пам’ятає: це не та земля, де їм буде спокій».

Після цього хакери покази кадри з Криму із українськими й кримськотатарськими прапорами. Фоном до них грала пісня «Україна – це ти».

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Мелітополі партизани підірвали місцеву підстанцію, через що зникло пропагандистське росТБ.

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