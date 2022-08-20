ЗСУ знищили майже 45 тисяч окупантів

Станом на ранок 20 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 900 військових, 1907 танків та 4212 бойових машин. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
Із 24 лютого до ранку 20 серпня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу – близько 44900 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1907 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17) од,
- артилерійських систем – 1018 (+2) од,
- РСЗВ – 266 (+0) од,
- засоби ППО – 141 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 197 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8),
- крилаті ракети – 190 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) од,
- спеціальна техніка – 97 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.
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Ольга Денисяка