ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ знищили майже 45 тисяч окупантів

Ольга Денисяка

|

Станом на ранок 20 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 900 військових, 1907  танків та 4212 бойових машин. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

Із 24 лютого до ранку 20 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу  – близько  44900 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1907 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17) од,
  • артилерійських систем  – 1018 (+2) од,
  • РСЗВ  – 266 (+0) од,
  • засоби ППО – 141 (+0) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 197 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –  803 (+8),
  • крилаті ракети  –  190 (+0),
  • кораблі /катери  –  15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн –  3137 (+7) од,
  • спеціальна техніка  –  97 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал