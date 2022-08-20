ЗСУ знищили майже 45 тисяч окупантів

Станом на ранок 20 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 900 військових, 1907 танків та 4212 бойових машин. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

Із 24 лютого до ранку 20 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – близько 44900 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1907 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17) од,

артилерійських систем – 1018 (+2) од,

РСЗВ – 266 (+0) од,

засоби ППО – 141 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8),

крилаті ракети – 190 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) од,

спеціальна техніка – 97 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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