Українка Вишиванова стала віцечемпіонкою Європи з хай-дайвінгу

Українська спортсменка Антоніна Вишиванова стала віцечемпіонкою Європи з хай-дайвінгу. Про це повідомляє УНН.

Україна була вперше представлена у цій дисципліні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. 24-річна спортсменка з Дніпра посіла 2-е місце у стрибках у воду з 20 метрової вишки.

20 серпня ще один представник України у хай-дайвінгу, Олексій Пригоров, боротиметься за медалі у стрибках з 27 метрової вишки серед чоловіків.

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