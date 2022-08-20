СБУ затримала агентів рф, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох російських агентів, які намагалися зібрати розвіддані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів. Для цього вони намагались влаштуватися до лав логістичних підрозділів Збройних сил України. Про це йдеться у Facebook СБУ.

За даними слідства, зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.

«Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам», – йдеться в повідомленні.

Встановлено також, що зловмисники катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.

«Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону та продовжили підривну діяльність проти нашої держави. Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший – хотів «призватись» від однієї з територіальних громад поблизу Києва», – втсановила спецслужба.

Співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком ворожих агентів. Контррозвідники своєчасно викрили їхні плани і задокументували злочинні дії. Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили: комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв; засоби зв’язку, які ворожа агентура використовувала для комунікації з російськими «координаторами».

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Перевіряються зв’язки зрадників з представниками спецслужб рф.

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