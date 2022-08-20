На Львівщину евакуювали пацієнтів з Донеччини та Дніпропетровщини

20 серпня на лікування у Львівську область евакуювали ще сімох пацієнтів з Донецької та Дніпропетровської областей. Про це повідомив у Телеграмі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Пацієнтів доправили спеціальним евакуаційним потягом. Вони перебувають в середньому та важкому стані. Допомогу всім надаватимуть у закладах охорони здоров’я Львівської області.

Кирило Тимошенко закликав громадян слідкувати за оголошеннями місцевих органів влади та додав, що евакуація до безпечних територій продовжуються.

«Життя та здоров’я – найбільше багатство. Турбуймося про рідних, слідкуймо за оголошеннями місцевих органів влади та продовжуємо евакуацію до безпечних територій», – додавзаступник керівника Офісу президента України. Тимошенко.

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