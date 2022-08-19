ЗСУ знищили вже 44,7 тисячі окупантів

Станом на ранок 19 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 700 військових, 1899 танків та 4195 бойових машин. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

Із 24 лютого до ранку 19 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу ‒ близько 44700 (+400) осіб ліквідовано

танків ‒ 1899 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 4195 (+16) од,

артилерійських систем – 1016 (+6) од,

РСЗВ ‒ 266 (+1) од,

засоби ППО ‒ 141 (+5) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 795 (+2),

крилаті ракети ‒ 190 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3130 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 94 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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