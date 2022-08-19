Українець Проценко виборов «бронзу» у стрибках у висоту на Євро-2022

Андрій Проценко став бронзовим призером стрибків у висоту. Це перша медаль України на Євро-2022 у легкій атлетиці і друга нагорода у кар’єрі українця. Про це повідомляє Суспільне.

На Мультиспортивному чемпіонаті Європи відбувся один із наймасовіших фіналів за участі України у легкій атлетиці – чоловічі стрибки у висоту.

Фінал у чоловічому секторі стрибків у висоту відбувався через день після кваліфікації. Її намагалися подолати три українці, однак вдалося лише двом: Андрій Проценко та Олег Дорощук подолали ключову висоту 2.21 метри, тоді як титулований Богдан Бондаренко припинив виступи на висоті 2.17 м.

Для Проценка фінал Євро-2022 став шостим в історії. На п’яти попередніх континентальних першостях 34-річний стрибун лише одного разу вигравав нагороду: у 2014 році, поступившись у боротьбі за «золото» Богданові Бондаренко. А ось 21-річний Дорощук дебютував на рівні чемпіонатів Європи, через місяць після першого виступу на чемпіонаті світу.

У фіналі Проценко та Дорощук мали кількох сильних опонентів: німців Тобіаса Потьє та Матеуша Пшибилка. А також італійців Марко Фассінотті та Джанмарко Тамбері – олімпійського чемпіона Токіо та фіналіста ЧС-2022 (саме його випередив Проценко у боротьбі за «бронзу» в Орегоні).

Фінал у чоловічих стрибках у висоту розпочався з висоти 2.18 метрів. Однак уже за її підсумками п’ять спортсменів припинили виступи, закінчивши Євро без результату. На відміну від Проценка та Дорощука, які подолали планку з першої спроби.

Дорощук та Проценко подолали висоту 2.23 метри. Андрієві це вдалося лише з останньої спроби, а ось Олегові – з першої, завдяки чому він йшов серед лідерів. Продовжити виступи за підсумками спроб на цієї планки змогли шість стрибунів, і серед них було два українці.

Однак уже на висоті 2.27 метри у Дорощука розпочалися проблеми: дві нереалізовані спроби та перенесення висоти на 2.30 м. Подолати цю планку з першої спроби зміг Андрій Проценко, проте за підсумками цієї висоти він йшов третім: Тобіас Потьє та Джанмарко Тамбері продовжили брати планки з першого ж стрибка.

Після нереалізованих спроб Кармоя та Пшибилка, а також Олега Дорощука, який припинив виступи, фінішувавши четвертим, була сформована трійка медалістів. Потьє, Тамбері та Проценко мали розподілити між собою медалі.

Взяти висоту 2.30 метрів зміг лише Джанмарко Тамбері. Андрій Проценко переніс висоту і згодом її не подолав, а Тобіас Потьє планку не взяв.

Стрибки у висоту. Чоловіки (фінал)

Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.30 метри

Тобіас Потьє (Німеччина) – 2.27 м

Андрій Проценко (Україна) – 2.27 м

Олег Дорощук (Україна) – 2.23 м

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