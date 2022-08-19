У Львові винуватець ДТП відхрестився від свого авто і запевняв, що напився після аварії

У Львові водій автомобіля Skoda Fabiа потрапив у ДТП, а коли на місце події прибули поліцейські він збрехав, що то не його авто. Мало того, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, проте сам порушник запевняє, що хильнув алкоголю вже після вчинення ДТП.

За даними патрульної поліції, ДТП сталося 18 серпня, близько 23-ї год. вечора на вулиці Науковій.

Патрульні оперативно прибули на місце події та виявили автомобіль Skoda Fabia, який в’їхав у металеву огорожу, що розділяє протилежні смуги руху. Біля транспортного засобу стояв чоловік, який сказав, що автомобіль не його і він просто спостерігає.

Під час перевірки документів львів’янина, правоохоронці встановили, що автівка таки належить йому. Також спілкуючись із громадянином, патрульні виявили у нього очевидні ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік визнав, що саме він був за кермом транспортного засобу та не впорався з керуванням. Однак щодо алкоголю, то він запевнив, що випив вже після наїзду на огорожу.

Патрульні склали на 29-річного водія два протоколи за Порушення ПДР, що призвело до ДТП, а також за вживання водієм алкоголю, після ДТП за його участю. За це передбачена відповідальність у вигляді штрафу – 34 000 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

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