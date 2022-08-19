У Львові погодили будівництво ЖК, яке раніше заветував Садовий

На вулиці Садовій у Львові збудують комплекс з житлових та нежитлових будівель з підземних паркінгом. Відповідне рішення у п’ятницю, 19 серпня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

Згідно з виданими містобудівними умовами та обмеженнями, на вулиці Садовій 2-А зведуть багатофункційний комплекс нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, даховою котельнею, трансформаторною підстанцією та підземною автостоянкою.

Як пояснив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, комплекс складатиметься з двох частин: десятиповерхової та семиповерхової, а з’єднуватиме їх одноповерхова секція.

«Пропонується достатньо цікава об’ємна структура комплексу, яка дозволить сформувати двір з тильного боку. На даху будинку одноповерхової секції передбачили встановлення дитячого майданчика, що буде поєднаний пандусом з основною частиною. Підземний паркінг з достатньою кількістю паркомісць, житлові квартири і семиповерхова нежитлова частина», – заявив Антон Коломєйцев.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво отримало ТзОВ «Спецбудмонтажпроект».

Як пишуть Наші.Гроші.Львів, в листопаді минулого року, депутати вже проголосували за виділення землі для компанії, але їхнє рішення заветував міський голова. У зауваженні до ухвали міський голова пояснив, що земельна ділянка належить до зони Г-6. А оскільки ухвалою передбачене будівництво з житлом на верхніх поверхах, то вона суперечить основній містобудівній документації.

За генеральним планом, ця ділянка належить до зони промислових підприємств, а за зонінгом – до торгівельної зони (Г-6). На таких територіях можна розміщувати ринки, магазини та торговельні центри. Згідно з цими документами, будівництво житла тут не можливе.

Проте згодом міський голова Львова Андрій Садовий відкликав своє вето на виділення 0,33 га землі для ТОВ «Спецбудмонтажпроект» під будівництво житлового комплексу на вулиці Садовій.

Додамо, що ТОВ «Спецбудмонтажпроект» зареєстроване у Пустомитах, а його власниками є Роман Кулиняк, Оксана Балабух та Петро Березюк.

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