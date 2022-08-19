рф, ймовірно, активізує примусову мобілізацію українців на Запоріжжі, ‒ ISW

російсько-окупаційні війська, ймовірно, активізують зусилля щодо «мобілізації» українських громадян у Запорізькій області, як це було на окупованих територіях сходу України. Про це заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW), пеедає hromadske.

Так, окупанти 18 серпня заявили, що російська окупаційна адміністрація тимчасово захопленої частини Запорізької області формує «добровольчу армію» невизначеного розміру для окупації підконтрольної Україні частини області.

«Примусово мобілізовані громадяни України навряд чи створять ефективну бойову силу росії через низький моральний дух, погане оснащення та відсутність підготовки», ‒ заявили аналітики.

Також в ISW заявили, що російське міноборони, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили у майбутніх провокаціях на Запорізькій атомній електростанції.

Головне управління розвідки Міноборони України 18 серпня повідомило, що російсько-окупаційні війська готують провокацію на захопленій Запорізькій АЕС, одночасно заявляючи про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ.

Інші висновки аналітиків щодо російсько-української війни станом на 18 серпня:

окупати вели наземні штурми на південь від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута;

російські війська продовжували вести наступальні дії на північ, захід і південний захід від Донецька;

росіяни здійснили невдалий наземний штурм на запорізькому напрямку;

українські чиновники підтвердили додаткові удари по російській військовій базі та складах у Херсонській області;

кремль, ймовірно, використовує створені «казацькі» організації для підтримки зусиль росії у формуванні збройних сил;

\російські окупанти продовжують підготовку до довготривалої інтеграції окупованих територій України до складу рф.

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