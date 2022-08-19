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Представникам українського бізнесу дозволили виїжджати за кордон

Анастасія Диняк

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Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня бізнесменам виїжджати з України для розвитку власного бізнесу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, з 1 вересня на порталі Дія представники українського бізнесу зможуть скористатися послугою «єВідродження» та оформити дозвіл на робочі поїздки за кордон.

Для виїзду потрібно дотримуватись наступних умов:

  • треба офіційно виплачувати зарплату;
  • не мати заборгованості з податків та зборів;
  • середня зарплата працівників має складати не менше 20 тисяч гривень;
  • виїжджати зможуть 10% штату, але не більше 10 людей.

Покинути Україну можна лише на термін до 7 днів. Бізнесменам дозволили виїжджати для розвитку свого бізнесу. Зокрема для участі у міжнародних заходах та підписання контрактів.

Федоров зазначив, що підприємець мусить внести 200 тисяч гривень застави на власний рахунок в Ощадбанку. Гроші йому повертатимуть після того, як людина, що була у відрядженні, повернеться до України.

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