Представникам українського бізнесу дозволили виїжджати за кордон

Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня бізнесменам виїжджати з України для розвитку власного бізнесу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, з 1 вересня на порталі Дія представники українського бізнесу зможуть скористатися послугою «єВідродження» та оформити дозвіл на робочі поїздки за кордон.

Для виїзду потрібно дотримуватись наступних умов:

треба офіційно виплачувати зарплату;

не мати заборгованості з податків та зборів;

середня зарплата працівників має складати не менше 20 тисяч гривень;

виїжджати зможуть 10% штату, але не більше 10 людей.

Покинути Україну можна лише на термін до 7 днів. Бізнесменам дозволили виїжджати для розвитку свого бізнесу. Зокрема для участі у міжнародних заходах та підписання контрактів.

Федоров зазначив, що підприємець мусить внести 200 тисяч гривень застави на власний рахунок в Ощадбанку. Гроші йому повертатимуть після того, як людина, що була у відрядженні, повернеться до України.