На Кульпарківській збудують нову багатоповерхівку

На вулиці Кульпарківській, 190 у Львові збудують шестиповерховий житловий будинок з підземним паркінгом. Відповідне рішення у п’ятницю, 19 серпня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

Так, Кульпарківській, 190 збудують багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом. Для початку будівництва необхідно буде знести вже наявні там споруди.

Як пояснив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, забудовник також облаштує подвір’я та зручну для пішоходів територію біля будинку.

«Пропонується зробити шестиповерховий будинок. На земельній ділянці, де розташована споруда радянських часів, поверховість буде мінімальна. Кількість паркомісць – більша за кількість квартир. Перший поверх зроблять комерційним», – заявив Антон Коломєйцев.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво отримало ОСББ «Кульпарківська 190».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована рік тому у Львові. Керівником ОСББ є Юрій Баран, йому також належать ще два житлово-будівельних кооперативи.

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