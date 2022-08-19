Кулеба відреагував на заклики Німеччини запустити «Північний потік-2»

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ставлення німецьких політиків до відкриття «Північного потоку-2» нагадує йому «наркотичну залежність». Про це він написав у Twitter.

Так, Кулеба відреагував на заяву віцеспікера німецького парламенту Вольфганга Кубікі щодо відкриття газопроводу «Північний потік-2» для заповнення газосховищ на зиму. Кубікі запевнив, що «немає вагомих причин не відкривати газопровід», а після заповнення резервуарів його можна буде знову закрити.

«Заклики деяких німецьких політиків запустити «Північний потік-2» ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: «Лише останній раз!», не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного «останнього разу». Залежність від російського газу вбиває!», – відповів на це голова МЗС України.