ФСБ була настільки впевнена у захоплення України, що облаштовувала житло у Києві

Працівники Федеральної служби безпеки Росії були настільки впевнені, що захоплять владу в Україні, що в останні дні перед вторгненням РФ облаштовували житло у Києві. Про це пише Українська правда, з посиланням на розслідування The Washington Post.

Відділення ФСБ, відоме внутрішньо як Департамент оперативної інформації, брало участь у підготовці повномасштабного вторгнення. Крім того, впродовж багатьох років, його співробітники шпигували в Україні, намагались проникнути в інституції, підкуповували чиновників і робили все для того, аби країна не вийшла з-під впливу росії.

«Співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу у Києві, що останні дні перед війною витратили на облаштування житла у столиці. У повідомленнях, перехоплених українськими спецслужбами, йдеться, що співробітники ФСБ запитували у колег подробиці про квартири та інші місця, які вони можуть використовувати як конспіративні квартири, житлові приміщення або бази для операцій», – йдеться у розслідування.

Зокрема, за кілька днів до того, як російські війська увійшли на територію України, інформатори ФСБ отримали наказ покинути Києва, але залишити ключі від своїх будинків для російських оперативників, які приїдуть.

Також у розслідування вказано, що управління ФСБ, яке займалось Україною значно розширилось перед війною. Чисельність відділу збільшилася приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення.

Групи ФСБ були закріплені за регіонами України та мали мережі сплячих агентів усередині країни.

Крім того, Федеральна служба безпеки росії тісно співпрацювала із колишнім президентом України Віктор Янукович, який втік до Росії в 2014 році і олігархом Віктором Медведчуком.

Видання пише про те, що Янукович був в центрі групи, яка перебувала в Білорусі на початку березня. Ймовірно для того, аби повернути собі владу. Була ще інша група – до її складу входили колишні члени «Партії регіонів». Вони збирались на півдні України, яку захопили окупанти на початку війни.

Водночас, керівництво ФСБ не розуміло наскільки сильним буде опір українців. Або не змогло передати таку «незручну інформацію» путіну.

Незважаючи на провали, керівники ФСБ досі залишаються на своїх посадах. Їхні відомства провели перегрупування і відправили офіцерів на тримісячну ротацію на тимчасово окуповані території.

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