Естонія передасть ще один пакет військової допомоги Україні

Естонський уряд схвалив ще один пакет військової допомоги України. Зокрема, йдеться про додаткову летальну допомогу: міномети та протитанкове озброєння. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Як стало відомо, Естонія планує підтримати навчання українських військових, яке ініціювала Велика Британія. Також у співпраці з Німеччиною відправити в Україну польовий шпиталь.

«Окрім озброєння, українські сили попросили додаткову підтримку від союзників у навчанні свого особового складу. Сьогоднішнє рішення уряду означає, що ми також можемо допомогти Україні з цим конкретним проханням про допомогу», – заявив міністр Естонії Ханно Певкур.

За його словами, Збройні Сили Естонії мають досвід у підготовці резервістів для ведення бойових дій проти більшого суперника. Тобто, саме у такій війні, у якій зараз перебуває України.

«Бої в Україні продовжують бути інтенсивними. Хоча все більше і більше західної зброї потрапляє на лінію фронту, наш моральний обов’язок полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну. Вони борються за наші спільні цінності, і якщо ми можемо щось надіслати українцям, ми маємо це зробити», – сказав Ханно Певкур.

Він наголосив, що Захід також має готуватись до російської пропаганди. Особливо це стосується повідомлень щодо втоми країн та неефективність допомоги в Україні. Ханно Певкур додав, що всі союзники готові підтримувати українців у війні, доки це буде потрібно.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, Естонія передала Україні військову допомогу на 250 млн євро. Зокрема, йдеться про протитанкові ракети Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, різне легке озброєння, боєприпаси, транспортні засоби, засоби зв’язку, медичне обладнання та інвентар, засоби індивідуального захисту (шоломи, бронежилети тощо), а також продовольчі пайки військових.

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