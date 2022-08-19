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Авіація ЗСУ завдала чотири удари по скупченню ворога на півдні

Ольга Денисяка

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На півдні українська авіація чотири рази вдарила по скупченню ворожої техніки та окупантах. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Південь».

«Нашою авіацією нанесено 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах», – йдеться у зведенні ОК «Південь».

Зазначається також, що ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань. Зокрема, і з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст.

Наразі підтверджені втрати ворога становлять: 73 військових. три танки, чотири пускові установки та одну радіолокаційну станцію до ЗРК С-300, п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще один склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Загалом обстановку в операційній зоні на південнобузькому напрямку називають стабільно напруженою, але доцільно контрольованою. Ворог продовжує ведення бойових дій, переважно по займаному рубежу оборони. Але часом намагається протидіяти штурмовим діям ЗСУ.

«Протягом доби наши підрозділи двічи проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак, зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами. В ході зустрічного бою, противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами»,- йдеться в повідомленні.

У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових дій силами до механізованого відділення в напрямку Олександрівка – Станіслав. Успіху не мав. З втратами відійшов. 7 разів ворог атакував українські позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією. Без наших втрат.

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