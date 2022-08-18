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Відомчі гуртожитки «Укрзалізниці» перейдуть у комунальну власність Львова

Андрій Котенський

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У власність Львівської міської територіальної громади поперейдуть відомчі гуртожитки акціонерного товариства «Укрзалізниця», що на вулиці Калнишевського, 2, 4, 6. Відповідну ухвалу прийняли на сьогоднішній сесії Львівської міської ради.

Тепер справа за департаментом житлового господарства та інфраструктури, який має затвердити акти передачі-приймання відомчих гуртожитків.

Після затвердження актів передачі-приймання Залізнична районна адміністрація має завершити передачу-приймання відомчих гуртожитків.

Із пояснювальної записки проєкту ухвали стало відомо, що у гуртожитках на вул. П. Калнишевського, 2, 4, 6 є 78 житлових приміщень (квартир).

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