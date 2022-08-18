В Україні хочуть дозволити звільняти від служби військових, у яких під час війни народилася третя дитина

Народні депутати зареєстрували законопроєкт № 7678, у якому йдеться про ще одну можливість для демобілізації військових. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Відтак парламентарі хочуть узаконити можливість звільнення від служби тих військових, у яких народилась третя дитина від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Законороєкт № 7678, який передбачатиме зміни у законі «Про військовий обов’язок та військову службу» опублікували 17 серпня на сайті парламенту.

Одним зі співавторів документа є секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція «Голос»).

«Наразі можливість не бути мобілізованими надана тим, хто вже виховує трьох дітей. Але якщо дитина народжується під час воєнного стану, то немає закону, що дозволяє звільнити людину від мобілізації. Ми хочемо передбачити таку можливість», – зазначив Роман Костенко у коментарі для «Інтерфакс-Україна».

Депутат також додав, що у Верховній Раді планують внести поправки щодо добровільної мобілізації багатодітних чоловіків.

«Тобто якщо під час мобілізації у військовослужбовця народилася третя дитина, то він матиме право на демобілізацію. Водночас, якщо він має бажання служити, то держава надасть таку можливість навіть з урахуванням наявності трьох дітей», – заявив Костенко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.