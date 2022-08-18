Українська армія вже ліквідувала 44 300 російських військових

Станом на ранок 18 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 300 військових, 1889 танків та 4179 бойові машини. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 18 серпня втрати росії на війні проти України становлять:
особового складу ‒ близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано
танків ‒ 1889 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4179 (+17) од,
артилерійських систем – 1010 (+17) од,
РСЗВ ‒ 265 (+2) од,
засоби ППО ‒ 136 (+0) од,
літаків – 234 (+1) од,
гелікоптерів – 197 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 793 (+1),
крилаті ракети ‒ 190 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3061 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 93 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.
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Андрій Котенський