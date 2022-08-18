Українська армія вже ліквідувала 44 300 російських військових

Станом на ранок 18 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 300 військових, 1889 танків та 4179 бойові машини. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 18 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу ‒ близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1889 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4179 (+17) од,

артилерійських систем – 1010 (+17) од,

РСЗВ ‒ 265 (+2) од,

засоби ППО ‒ 136 (+0) од,

літаків – 234 (+1) од,

гелікоптерів – 197 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 793 (+1),

крилаті ракети ‒ 190 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3061 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 93 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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