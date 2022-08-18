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Росіяни вчергове атакували Дніпропетровщину

Анастасія Диняк

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Російські військові завдали ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У четвер,  18 серпня, росіяни обстріляли Нікопольський район. Унаслідок цього поранення отримала 57-річна жінка. Вона перебуває в стані середньої важкості, її доправили до лікарні з осколковими пораненнями голови та кінцівок.

Також у Нікополі пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автомобілі, магазин та храм. Окрім того, окупанти зачепили кілька газогонів та ліній електропередач.

У Криворізькому районі обійшлося без руйнувань, загиблих і поранених. У Великій Костромці Зеленодольської громади о тисячі людей лишилися без світла. Наразі там лагодять пошкоджену лінію електропередач.

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