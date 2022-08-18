росіяни продовжують калічити українських дітей

Станом на ранок 18 серпня вже щонайменше 1075 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Станом на ранок 18 серпня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 714.

17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у м. Харків отримала поранення 12-річна дівчинка.

Цього ж дня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру м. Красноград Харківської області. Поранено 12-річну дівчинка.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 376, Харківській – 200, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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