Богдан Драп’ятий: «Повноцінне функціонування системи 112 – один з пріоритетів України»

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів про важливість запровадження єдиної системи екстреного зв’язку 112, яка дозволить викликати необхідні екстрені служби одним дзвінком та забезпечить більшу безпеку громадян:

«Вступ України до Європейського Союзу та НАТО є стратегічною метою зовнішньої політики держави, визначеною Конституцією та цивілізаційним вибором Українського народу.

Членство в жодній з перелічених організацій неможливе без стабільного розвитку політичної ситуації в державі, прозорості владного механізму, чіткого функціонування інституцій демократії, забезпечення дотримання прав і свобод людини, розвитку громадянського суспільства. Не менш важливим критерієм членства є стабільність внутрішньої безпекової ситуації країни-кандидата.

Створення та впровадження системи 112 також є одним із зобов’язань у межах Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Напередодні проведення чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО – 2012» Верховна Рада України прийняла базовий Закон України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112», який було успішно випробовано на регіональному рівні. Проте пілотний проєкт так і не набув масштабного впровадження по всій Україні.

У чому полягає сутність системи екстреного зв’язку 112? Повідомлення про настання екстреної ситуації та звернення для отримання допомоги здійснюється за єдиним телефонним номером – 112. Наприклад, якщо трапилося ДТП у незнайомому місці (складно визначити адресу) із загорянням автомобіля, травмованими особами або смертельним наслідком – станом на сьогодні необхідно телефонувати в служби за різними номерами телефонів (101 – пожежна служба, 102 – поліція, 103 – швидка) та щоразу дублювати інформацію, коли кожна секунда є доленосною, а людина перебуває у стресовому стані. Завдяки системі єдиної екстреної служби алгоритм суттєво спрощується: людина телефонує за єдиним номером 112, а оператор має змогу визначити місцезнаходження за геолокацією та направити за необхідністю пожежників, поліцію, швидку медичну допомогу й рятувальників одночасно.

Методи функціонування цієї системи відповідають ключовим цінностям країн ЄС: якість, ефективність, дієвість, технологічність і людиноцентричність.

На сьогодні повноцінне функціонування системи 112 – один з пріоритетів Міністра Дениса Монастирського, для реалізації якого необхідно вжити комплекс заходів у правовій, правозастосовній та організаційно-розпорядчій площинах.

Першим етапом є прийняття проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» реєстр. № 7581, який схвалено Парламентом у першому читанні 15 серпня 2022 року з визначенням скорочених строків підготовки до другого читання.

Проєкт зазначеного акта розроблено з ініціативи Міністерства внутрішніх справ України та внесено на розгляд Верховної Ради України за підтримки народних депутатів України.

На законодавчому рівні запропоновано:

надати повноваження зі створення та забезпечення функціонування системи 112 (комунікаційний центр «Служба 112», що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України);

розширити повноваження оперативно-диспетчерських служб, що приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104;

визначити джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення функціонування системи 112;

надання екстреним службам права автоматично отримувати інформацію про місцезнаходження абонента (дані геолокації);

надати кінцевим користувачам постачальниками електронних комунікаційних послуг електронної комунікаційної послуги виклику та з’єднання з комунікаційним центром «Служба 112» та інформації про них.

Навіть в умовах воєнного стану Україна добросовісно виконує зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, та впевнено рухається на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі. Президент України, керівництво Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України визначили розроблення та прийняття євроінтеграційних нормативних актів пріоритетними поряд з актами, пов’язаними з правовим режимом воєнного стану».