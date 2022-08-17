Зоряна Бутковська: «Шахраї з будь-якої країни можуть вкрасти гроші з вашої банківської картки»

Львівська журналістка Зоряна Бутковська про шахраїв, які викрали гроші із її банківської картки:

«Сьогодні шахраї з будь-якої країни можуть просто так вкрасти гроші з вашої банківської картки, наприклад #Приватбанківської, і їм нічого за це не буде, і ніхто за це не буде нести відповідальність, ніхто не поверне вам ваші кошти. Усі просто розведуть руками і сильно поспівчувають.

В понеділок зранку, коли я їхала на роботу, мені почали приходити сповіщення, що я розраховуюся за товар і почали знімати кошти з картки #Приватбанку. Без жодного мого підтвердження платежу.

Одразу скажу, що нікому номер цієї картки не давала, а тим більше якісь коди, карточки не губила, вона була у мене в сумці, в інтернеті нею не розраховувалася і т.д.

Сайт казахстанської доставки їжі Chocofood.kz просто вкрав у мене з картки усі мої кошти. Встигла заблокувати її, коли там залишилися копійки.

Прийшла у відділення ПриватБанку, де сказали, що від початку війни дуже активізувалися шахраї і я не одна така, не перша і не остання, таких по 10 штук в день.

Люди тупо підбирають номери карток і стягують з них гроші. Заявку банк прийняв, її будуть розглядати три тижні, після цього мають передзвонити, але кошти, швидше за все, ніхто не поверне. Треба було страхувати свої рахунки, тоді банк щось може повернути, але я вже й не можу застрахувати, бо тепер є особою в групі ризику!

Тобто, ви отак собі живете, довіряєте своєму банку, але в будь-який момент у вас може не стати ваших коштів на рахунку. Банк не може вам гарантувати безпеку. Вони просто будуть з’ясовувати як це сталося. Три тижні, або довше…

Втрату коштів я звичайно переживу. Але що далі? Якщо банк не несе жодної відповідальності за мої кошти, то треба постійно думати, чи вкрадуть у мене їх сьогодні, завтра, наступного тижня чи ні?

В кіберполіцію також звернулася, вони передали моє звернення у звичайний районний відділок одного із районів Львова, де сказали, що то можна запити водою і всім пробачити.

Друзі, рекомендую реально страхувати свої рахунки і обирати безпечне їх зберігання.

ПриватБанк прошу все ж таки з’ясувати, як таке могло статися і людям, які довірили вам свої кошти, їх повертати.

P.S. Подумала, що наші військові, які отримують гроші на картку, так само в будь-який момент можуть залишитися без копійки, або волонтери і тд. То дуже сумно».

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