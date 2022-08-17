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СБУ встановила деталі підриву рф Північно-Кримського каналу

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України встановила хронологію злочинів зс рф проти цивільного населення на ключових об’єктах життєзабезпечення Херсонщини: Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Ідентифікували двох військовослужбовців рф, які віддали злочинні накази. Це заступник командуючого Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Міхаїл Ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмітрій Марков. Вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

«Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах», –йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що 24 лютого військові зс рф із застосуванням важкого озброєння: захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал; унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі; зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики; здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

Слідчі СБУ з’ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури. А полковник Марков керував підривами.

Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою). Обвинувальний акт направлений до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.

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