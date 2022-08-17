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Росіяни поранили 6-річного хлопчика на Донеччині

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 17 серпня щонайменше 1073 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Про це йдеться у Facebook Офісу генерального прокурора.

Станом на ранок 17 серпня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 712.

16 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Торецьк Донецької області поранено 6-річного хлопчика.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 376, Харківській – 198, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40. Всі дані ще встановлюються.

Також через постійні бомбардування та обстріли збройні сили рф пошкодили 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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