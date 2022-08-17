Росіяни обстріляли університет у Миколаєві

Російські військові вдарили по Чорноморському національному університеті імені Петра Могили у Миколаєві. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Так, у середу, 17 серпня, росіяни знову обстріляли Миколаїв. Вночі ворог поцілив у Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

«Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети», – написав Сєнкевич.

Уламками та ударною хвилею пошкоджено також будинки навпроти закладу.