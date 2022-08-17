Резніков розповів, кого мобілізовують першими

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що армія зараз потребує конкретних фахівців, а не збільшення загальної кількості бійців. Про це він розповів в інтерв’ю Голосу Америки.

За його словами, завдання стосовно мобілізації визначаються Генеральним штабом. Вони оцінюють кількість сил та засобів, які їм потрібні на той чи інший момент ведення бойових дій. Зараз є потреба у конкретних фахівцях.

«Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв…Але наскільки я знаю, сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців», – заявив Резніков.

Міністр зазначив, що наразі до лав української армії мобілізовано вже досить багато людей, наразі потрібні насамперед певні спеціалісти: оператори БПЛА, айтівці, зв’язківці, артилеристи та ін.

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