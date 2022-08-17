Посилки до Польщі стануть дешевшими та оперативнішими

«Укрпошта» та «Пошта Польщі» підписали спільний меморандум про зниження цінна послуги, а також пришвидшення процесу доставки посилок. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

За умовами меморандому напрацьовані зміни мають підписати до 15 вересня.

«Ціни. До 15 вересня підготувати та підписати договір про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок. Тож вартість поштових відправлень між родинами буде нижчою.

Зручність. Тепер посилки можна буде відправити та отримати в усіх відділеннях Пошти Польської та Укрпошти.

Якість + швидкість. Домовились опрацювати процеси обробки посилок так, щоб терміни доставки були в рази швидше. Вже працюємо з колегами з УЗ та, з допомогою Міністерства інфраструктури, плануємо поставити частину посилок на «залізні рейки», щоб не втрачати час на кордоні.

Ну і, звісно, про спільний випуск марки теж поспілкувались ;)

Для реалізації маємо місяць часу, бо розуміємо свою відповідальність перед людьми», – повідомив Ігор Смілянський.

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