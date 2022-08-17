Хто найбільше постраждає від повернення акцизів на пальне

Повернення акцизу на пальне в запропонованому урядом варіанті може бути вигідне великим мережам АЗС, а постраждають від цього власники авто з газобалонним обладнанням, повідомляє Економічна правда.

Повномасштабна війна кардинально змінила роботу ринку нафтопродуктів, а в умовах дефіциту пального змусила владу йти на катастрофічні для державного бюджету кроки. Одним з них стало рішення скасувати акциз на пальне, який до вторгнення Росії приносив у казну до 70 млрд грн на рік.

Стабілізація ситуації на ринку та дефіцит держбюджету змусили уряд порушити питання про повернення акцизів. Кабмін вніс у парламент відповідний законопроєкт. Щоправда, окремі його пункти викликали в учасників ринку занепокоєння.

14 серпня Кабмін вніс на розгляд парламенту законопроєкт, який пропонує встановити ставку акцизного податку на бензин, дизель та скраплений газ у розмірі 100 євро за 1 тис літрів. Повернення ставки ПДВ з поточних 7% до 20%, як було до війни, поки вирішили відкласти.

Поки що депутати не підтримали навіть включення законопроєкту в порядок денний. Каменем спотикання стало те, що всі ставки пропонується встановити на одному рівні: 100 євро за тис. л для всіх видів пального. До війни ставка на бензин становила 213 євро за тис л, дизпальне – 139 євро, скраплений газ – 52 євро.

Тобто розмір акцизу на пальне для бензину та дизпального буде менший, ніж до війни, а на скраплений газ – удвічі вищий.

За словами учасників ринку, така ініціатива суперечить принципу оподаткування в Євросоюзі і вигідна великим мережам АЗС.

«Якщо ми говоримо про оподаткування одиниць енергії, а не обсягу, то треба врахувати, що калорійність газу менша. Тобто в літрі газу менше енергії, ніж у літрі бензину чи дизпального. Відповідно, акциз на літр газу має бути меншим», – каже директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Наприклад, у країнах ЄС ставки акцизів на автогаз і бензин та дизель відрізняються в кілька разів.

Зрівняти акцизи на три види пального через Верховну Раду намагаються не вперше, проте попередні спроби лобістів були невдалими.

В умовах кризи на ринку пального, яка охопила країну в березні-травні, автогаз став рятівником для мільйонів українців. Після насичення ринку ціни на скраплений газ впали на 40%, тоді як вартість бензину чи дизелю – лише на 5-7%.

Цінова різниця вражає. Якщо літр бензину А-95 коштує в середньому 51 грн, а дизелю – 53 грн, то вартість скрапленого газу не перевищує 27 грн, а в окремих мережах – 25 грн.

Експерти прогнозують, що від такого рішення газ здорожчає на 3-5 гривень, а ціни на пальне тимчасово не зміняться, до початку грудня, коли буде введено в дію ембарго на російську нафту.

Детальніше читайте у матеріалі Миколи Топалова : «Три по 100: хто найбільше постраждає від повернення акцизів на пальне»

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