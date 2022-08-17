Із чого виготовляють портсигари?

Портсигар з давніх пір уявляє собою достатньо цікавий аксесуар, який раніше був фактично у кожного курця. Однак за останні десятиліття популярність футляра для цигарок канула в небуття і зараз він рідко зустрічається в руках прихильників подиміти. Але мода циклічна, і це стосується також аксесуарів для куріння. Купити портсигар не важко, для цього достатньо звернутися в інтернет-магазин ДуДа.

Щоб знайти ідеальний аксесуар для себе або на подарунок близькій людині, другові чи шефу, вам допоможе професійна консультація. Дівчата можуть замовити цікавий виріб своєму чоловікові на День народження, річницю або з будь-якої іншої нагоди. Асортимент ДуДи постійно поповнюється новими колекціями виробів з різних матеріалів. Але пам’ятайте, що до вибору такого презенту варто ставитися вдумливо і робити це ретельно. Тоді всі ваші старання будуть оцінені близькою людиною сповна.

Матеріали для виготовлення портсигар

Для початку варто розібратися з матеріалами, які використовуються для виготовлення портсигарів. Найчастіше виробники віддають перевагу

алюміній;

шкірзам;

метал;

пластик.

Але не виключено комбінування цих матеріалів. Поєднання шкірозамінника та металу у супроводі з гравіюванням виглядають дуже презентабельно. Метал гарантує довговічність і міцність, легко обробляється і дозволяє досягти ідеальної прямокутної або квадратної форми. Замінювач шкіри підкреслює статусність виробу та його власника. Дорогий портсигар можна доповнити гравіюванням.

На сайті інтернет-магазину ДуДа ви можете підібрати цікаві варіанти футлярів для цигарок та самокруток, які підкуповують своєю універсальністю. Тут ви знайдете практичний та недорогий сувенір, який приємно триматиме в руках. Запропоновані вироби зберігають товарний вигляд не один рік.

Чому варто купувати портсигар в інтернет-магазині ДуДа

Стильний портсигар європейського виробництва можна замовити в інтернет-магазині ДуДа. Тут ви знайдете сучасні моделі за найвигіднішими цінами. Можливість придбати стильний аксесуар для куріння доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень для мешканців усіх регіонів України.

Перед тим, як купити такий аксесуар, рекомендується проконсультуватися з менеджерами магазину. Це дозволить підібрати товар, який повністю відповідатиме вашим критеріям.

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