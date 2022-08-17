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Чи можуть військовослужбовці отримати відпустку під час війни?

Андрій Котенський

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Усі планові відпустки для відпочинку під час воєнного стану для військовослужбовців скасовано. Проте є низка виключень, які гарантовані Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», пише УП.Життя.

«На період воєнного стану усі відпустки скасовуються, крім тих, які потрібні за сімейними обставинами. Максимальна тривалість – 10 днів», – пояснює адвокат юридичної фірми «Міллер» Андрій Новак.

Раз в рік військовослужбовець може попросити таку відпустку без збереження заробітної плати. Причиною може бути:

  • шлюб;
  • похорони когось з родичів чи близьких осіб;
  • тяжкий стан здоров’я рідних по крові або по шлюбу.

У разі надзвичайної ситуації в родині, наприклад, пожежі або іншого стихійного лиха солдат може отримати відпустку до 15 днів.

Аби піти відпустку, він має також попередньо подати рапорт та роз’яснити ситуацію, бажано із підтверджуючими документами.

Рішення про надання відпустки та її тривалість визначає командир військової частини.

Відпустку за сімейних обставин можуть надати незалежно від тривалості служби, оскільки це є незапланованими подіями.

Андрій Новак додає, що військовослужбовець також може отримати відпустку-лікарняний.

«За висновками ВЛК (військово-лікарська комісія) можуть надати відпустку для проходження реабілітації та лікування. Вона може бути до 30 днів, і медики проводять повторну комісію – якщо пацієнт потребує подовження відпустки. Йдеться не лише про поранення. Це може бути загострення хронічних захворювань або гострі стани (наприклад, запалення апендициту)», – пояснює адвокат.

Ще одне виключення щодо відпусток мають жінки-військовослужбовиці. Вони можуть отримати їх через вагітність та пологи, а також для догляду за дитиною до 3 років. Якщо дитина потребує домашнього догляду – то до 6 років.

У Законі також зазначено, що у разі звільнення зі служби, військовослужбовець може отримати грошову компенсацію, якщо він не використав своє право на відпустку. Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

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