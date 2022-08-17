40% українців мають рідних, які воювали з 2014 року

Понад 40% опитаних українців заявили, що мають близьких та рідних, які брали участь у війні з росією з 2014 року. Про це йдеться в опитування соціологічної групи «Рейтинг».

«Більше 40% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, починаючи з 2014 року», – йдеться в результатах опитування.

Зокрема 54% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. 44% сказали, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у війні на Сході України у 2014-2021 роках.

У термін «ветеран війни» респонденти вкладають різні категорії учасників воєнних дій: для третини це асоціація з ветеранами, які воюють у війні зараз, а для іншої третини – це в першу чергу ветерани Другої світової війни. Ще 14% асоціюють термін з ветеранами АТО (ООС) 2014-2021 року, лише 2% – з ветеранами Афганістану, і 12% – з іншими категоріями учасників бойових дій, 8% – не змогли відповісти.

Соціологи зауважили, що для молоді «ветеран» частіше це учасник Другої світової війни, а для найстарших – той, хто воює сьогодні.

«Частіше про ветеранів як про учасників Другої світової війни говорять мешканці сходу та півдня, тоді як респонденти з заходу та центру – частіше під цим терміном мають на увазі бійців, що воюють за Україну сьогодні», – йдеться в повідомленні.

Говорячи про ветеранів російсько-української війни респонденти в першу чергу відчувають вдячність (64%) та гордість (50%). Чверть відчуває сум коли зустрічає ветеранів, стільки ж відчувають радість.

Про інші відчуття опитані згадували менш частіше: провину при зустрічі з ветераном відчувають 3%, сором і страх – по 2%, байдужість, гнів, неприязнь – всього по 1%. Частіше про сум щодо ветеранів говорять жінки, аніж чоловіки. Також дещо частіше відчуває сум ті, хто має близьких серед ветеранів АТО (ООС) 2014-2021 рр. Ті, хто мають знайомих, які воювали у 2014-2021 і продовжують далі воювати, – частіше за інших відчувають вдячність й гордість.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю. Загалом опитали 1000 українців старше 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. Терміни проведення: 6-7 серпня 2022 р.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.