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Війна війною, а нардепи оновлюють автопарк

Андрій Котенський

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Заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Андрій Мотовиловець після повномасштабного наступу росії на Україну почав користуватися новою Audi Q7. Його колега по фракції Ольга Василевська-Смаглюк пересіла на Jaguar. А виключений зі «Слуги народу» Артем Дмитрук – на нову Audi А8. Про це ідеться у репортажі Марії Землянської для Bihus.Info.

Журналісти зустріли Мотовиловця, коли він паркувався в урядовому кварталі.

Йдеться про нову модель Audi. Авто, яким користується нардеп, оформлена у травні 2022-го року. Ціни на подібні машини зараз стартують від 80 тисяч доларів.

Як пояснив сам Мотовиловець , це машина його брата і він надав її нардепу у користування до вересня.

Також журналісти зафіксували, що на новій Audi А8 до урядового кварталу приїхав ще один нардеп Артем Дмитрук. Колишній представник фракції «Слуги народу», а нині член депутатської групи “Відновлення України”.

На машині – традиційні номерні знаки, які використовує Дмитрук. Тож, ймовірно, ця Audi оформлена на нього особисто.

ЗМІ вже розказували про Дмитрука, адже задеклароване життя нардепа сильно відрізнялося від реального. В Instagram нардеп виставляв фото та сторіз з різних машин, проте користування ними не було відображено в офіційних документах. Дмитрук тоді пояснював, що лише брав ці машини у друзів чи взагалі – це було таксі.

Також користуватися новим авто почала нардепка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Це Jaguar, модель 2018-го року. Ціна на вторинному ринку від 50 тисяч доларів.

Авто записане на брата народної депутатки і придбане ним ще у 2021-му році. Проте після початку повномасштабної війни ним користується саме Василевська-Смаглюк.

У коментарі журналістам Василевська-Смаглюк пояснила, що пересіла на Jaguar, щоб зекономити, адже це авто – електрокар.

Нагадаємо, наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації. А доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий.

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