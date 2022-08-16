В Україні заборонять феєрверки та петарди

У вівторок, 16 серпня, депутати Верховної Ради ухвалили у першому читанні законопроєкт про заборону використання та продажу феєрверків, салютів та петард. Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт №7438 підтримали 250 народних депутатів, 32-утримались.

Зокрема пропонується заборонити використання, продаж, передачу та проведення будь-яких заходів із використанням салютів, феєрверків та петард, окрім сценічних піротехнічних виробів Т1 таТ2, феєрверків класу класу F1. Адже вони мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ.

Крім того, придбати феєрверки класу F1 можуть особи, яким уже виповнилось 16 років. Водночас сценічні піротехнічні вироби класу Т1 – лише від 18 років. Щодо виробів класу Т2 то їх можуть використовувати особи із спеціальною підготовкою.

Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Однак, для повного ухвалення законопроєкту №7438, нардепи мають проголосувати за нього ще у другому читанні.

До слова, наприкінці минулого року, на сайті Президента було зареєстровали петицію з вимогою заборонити в Україні використання петард, феєрверків, піротехнічних виробів, закрити піротехнічні магазини та штрафувати за порушення заборони.

У червні Володимир Зеленський підтримав ініціативу та доручив уряду зайнятись цим питання.

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